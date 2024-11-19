Сахиба Гафарова прилетела в Санкт-Петербург

Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 20 ноября прибыла с рабочим визитом в Россию для участия в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и 57-й Пленарной сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса, «в рамках визита запланированы выступление спикера Милли Меджлиса на заседаниях Совета и 57-й Пленарной сессии МПА СНГ, а также ряд встреч с руководителями парламентских делегаций, участвующих в мероприятии».