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Сахиба Гафарова прилетела в Санкт-Петербург

16:50 654

Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 20 ноября прибыла с рабочим визитом в Россию для участия в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и 57-й Пленарной сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса, «в рамках визита запланированы выступление спикера Милли Меджлиса на заседаниях Совета и 57-й Пленарной сессии МПА СНГ, а также ряд встреч с руководителями парламентских делегаций, участвующих в мероприятии».

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