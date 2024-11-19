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Еще одна поножовщина в Баку из-за «имама Мехди»

Инара Рафикгызы, судебный репортер
17:03 2178

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение дела 41-летнего Эльшана Гусейнова, обвиняемого в покушении на убийство и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Напомним, что инцидент произошел в мечети «Мешади Дадаш», где Гусейнов неоднократно появлялся с требованием встретиться с имамом мечети Али Шербатовым. Потерпевший, сотрудник мечети Расул Гасанли, в ходе заседания рассказал: обвиняемый настаивал на встрече с имамом мечети Али Шербатовым, утверждая, что «является 12-м имамом Мехди». После очередного отказа обвиняемый напал на Гасанли, нанеся ему два ножевых ранения – в область уха и живота. Пострадавший успел выбежать из мечети и обратиться за помощью, после чего был госпитализирован и прооперирован.

Обвиняемый Эльшан Гусейнов настаивал на встрече с имамом мечети Али Шербатовым

По словам потерпевшего, до инцидента Гусейнов уже был в мечети, но с имамом встретиться не смог, так как последний был занят.

Сам Али Шербатов на предыдущем заседании подтвердил, что ранее обвиняемый несколько раз приходил в мечеть и однажды был принят. На встрече Гусейнов нес околесицу, утверждая, что, будучи в тюрьме, полностью очистился от грехов и настаивал на признании его 12-м имамом. После такого разговора Шербатов отказался продолжать дальнейший контакт. Спустя несколько дней после этого разговора и произошло преступление.

Сотрудница магазина, находящегося напротив мечети, Эльвира Ахмедова рассказала, что пострадавший забежал к ней с просьбой вызвать полицию и скорую помощь, а следом вошел обвиняемый с неким предметом, выкрикивая ругательства.

Другой свидетель, Даянат Ахмедов, отметил, что ранее видел Гусейнова в мечети, где тот вел себя крайне странно.

Очередное заседание назначено на 10 декабря.

Эльшaн Гусейнов был привлечен к уголовной ответственности Службой государственной безопасности (СГБ). Ему предъявлены обвинения по статьям 29, 120.2.3 (покушение на убийство лица в связи с выполнением им служебных обязанностей), 29, 120.2.6 (покушение на убийство с целью сокрытия другого преступления), 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух или более лиц), 29, 120.2.11 (покушение на убийство, связанное с терроризмом), 29, 120.2.12 (покушение на убийство по религиозной вражде) и 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.

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