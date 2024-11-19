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Сколько у Украины ракет ATACMS?

Российский самолет уронил бомбу на школу в Белгороде

17:13 1474

В селе Быковка Яковлевского округа Белгородской области российская фугасная авиабомба (ФАБ) упала на здание местной школы. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, ссылаясь на источники в экстренных службах.

Инцидент произошел 19 ноября ранним утром около 6:00. Бомба пробила крышу здания и сейчас находится в одном из кабинетов на третьем этаже. Пострадавших нет. При этом эвакуация учеников и сотрудников школы, по данным Astra, проведена не была. На место происшествия прибыли полицейские и представители территориальной обороны.

Это не первый подобный инцидент в Белгородской области. В конце октября российские военные уронили фугасную авиабомбу в селе Пушкарное, расположенном всего в 6 километрах от Белгорода. Тогда боеприпас также не разорвался и не причинил ущерба.

По подсчетам Astra, за 2024 год российская армия уронила не менее 150 фугасных авиабомб на территории России и оккупированных областей Украины. Наиболее часто фиксируется падение ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном сбросе эти боеприпасы не детонируют и их уничтожением занимаются взрывотехники. Такие корректируемые авиабомбы чаще всего применяются Вооруженными силами РФ для ударов по Донецкой и Харьковской областям.

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