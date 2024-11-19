Почти 2000 мертвых тюленей нашли на побережье Каспия

Число погибших тюленей, которых обнаружили на побережье Каспийского моря в Казахстане, выросло в два раза и достигло почти 2 тыс. Об этом сообщили в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства республики, специалисты которой занимаются выяснением причин гибели животных.

В сообщении инспекции, которое приводит государственное агентство Казинформ, говорится, что специалисты проводили осмотр побережья с 24 октября по 18 ноября. «За этот период мы собрали в общей сложности 1989 туш мертвых тюленей», - говорится в сообщении.

Ранее в инспекции сообщали, что по состоянию на 13 ноября было обнаружено 1 034 туши погибших животных.

«Причина гибели тюленей будет установлена после завершения всех лабораторных исследований. По мнению научных организаций, это может занять несколько месяцев. Мы не можем утверждать, что все 2 тыс. тюленей погибли из-за сетей рыбаков, хотя несколько случаев могут быть такими», - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности начальника инспекции рыбного хозяйства Мангистауской области Андрея Руцкого.

Каспийский тюлень занесен в Красную книгу Казахстана. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики 14 ноября сообщали, что, по одной из версий, причиной гибели могли стать выбросы природных газов из-за подводных землетрясений.