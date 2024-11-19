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Али Асадов встретился с иранским министром

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Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 20 ноября встретился с находящимся в Баку с визитом министром культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Резой Салехи Амири.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече с удовлетворением был отмечен высокий уровень организации Климатической конференции (COP29) в Баку, а также то, что одним из приоритетов, определенных Азербайджаном во время председательства в COP29, являются климатические действия в сфере туризма.

В ходе беседы было обсуждено текущее состояние азербайджано-иранских отношений, перспективы двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

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