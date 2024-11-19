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Предотвращены два покушения на президента Кыргызстана

17:45 435

Сотрудники спецслужб Кыргызстана за последние четыре года предотвратили два покушения на президента Садыра Жапарова, сообщил глава госкомитета нацбезопасности республики Камчибек Ташиев.

По его словам, за это же время на него самого готовилось пять-шесть покушений.

«За четыре с лишним года, я уже пятый год работаю главой спецслужбы нашей страны, на президента готовилось два покушения. Мы это предотвратили», - сказал Ташиев на пресс-конференции.

«В отношении меня было подготовлено 5-6 покушений. Даже готовились взорвать дорогу, по которой я буду проезжать. Бдительность спецслужб и милиции не дала осуществить их планы», - отметил он.

Ташиев рассказал, что некоторое время назад получил пакет с флешкой, на которой содержались материалы с угрозами: «Президент сказал, что ее содержание должно стать достоянием общественности. Если вдруг со мной, президентом или нашими семьями что-то случится, эту информацию должны знать все».

12 ноября МВД Кыргызстана сообщило о предотвращении попытки насильственного захвата власти, организатором которого ведомство назвало бывшего заместителя генпрокурора страны Кубана Адыл уулу. Это была третья с начала 2024 года попытка госпереворота, о которой говорили правоохранительные органы Кыргызстана.

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