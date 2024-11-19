Предотвращены два покушения на президента Кыргызстана

По его словам, за это же время на него самого готовилось пять-шесть покушений.

Сотрудники спецслужб Кыргызстана за последние четыре года предотвратили два покушения на президента Садыра Жапарова, сообщил глава госкомитета нацбезопасности республики Камчибек Ташиев.

«За четыре с лишним года, я уже пятый год работаю главой спецслужбы нашей страны, на президента готовилось два покушения. Мы это предотвратили», - сказал Ташиев на пресс-конференции.

«В отношении меня было подготовлено 5-6 покушений. Даже готовились взорвать дорогу, по которой я буду проезжать. Бдительность спецслужб и милиции не дала осуществить их планы», - отметил он.

Ташиев рассказал, что некоторое время назад получил пакет с флешкой, на которой содержались материалы с угрозами: «Президент сказал, что ее содержание должно стать достоянием общественности. Если вдруг со мной, президентом или нашими семьями что-то случится, эту информацию должны знать все».

12 ноября МВД Кыргызстана сообщило о предотвращении попытки насильственного захвата власти, организатором которого ведомство назвало бывшего заместителя генпрокурора страны Кубана Адыл уулу. Это была третья с начала 2024 года попытка госпереворота, о которой говорили правоохранительные органы Кыргызстана.