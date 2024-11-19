USD 1.7000
EUR 1.8007
RUB 1.7043
Подписаться на уведомления
Сколько у Украины ракет ATACMS?
Новость дня
Сколько у Украины ракет ATACMS?

Закрывается консульство Азербайджана в Украине

17:47 1297

Посольство Азербайджана в Киеве обратилось к находящимся в Украине гражданам Азербайджана.

«Учитывая информацию о росте рисков безопасности, консульский прием в период с 21 по 22 ноября проводиться не будет.

Посольство вновь обращается к гражданам Азербайджанской Республики, постоянно и временно проживающим в Украине, с просьбой принять соответствующие меры безопасности, соблюдать все рекомендации местных государственных органов и в случае сигнала воздушной тревоги переходить в укрытия.

В указанные дни, когда консульский прием не проводится, просьба обращаться по телефону +380 95 056 95 57 в случае возникновения неотложных и неотложных ситуаций», - говорится в сообщении.

Ранее посольства ряда стран в Киеве сообщили о своем закрытии в связи с возможными атаками на украинскую столицу. В МИД Украины призвали не нагнетать ситуацию. 

Правительство обвиняет Общественное телевидение Азербайджана
Правительство обвиняет Общественное телевидение Азербайджана
18:24 260
Закрывается консульство Азербайджана в Украине
Закрывается консульство Азербайджана в Украине
17:47 1298
Али Асадов встретился с иранским министром
Али Асадов встретился с иранским министром
17:34 449
Еще одна поножовщина в Баку из-за «имама Мехди»
Еще одна поножовщина в Баку из-за «имама Мехди»
17:03 2185
Анкара сделала предложение Вашингтону
Анкара сделала предложение Вашингтону
16:05 2944
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции новость дополнена
15:11 4865
Эрдоган: Турция не одобряет решения Байдена
Эрдоган: Турция не одобряет решения Байдена
14:41 2892
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
10:46 5256
Санкции против компаний, работающих на Каспийском море
Санкции против компаний, работающих на Каспийском море главное на этот час; все еще актуально
19 ноября 2024, 23:41 9744
Кремль категоричен: никакой заморозки войны
Кремль категоричен: никакой заморозки войны
13:10 3097
И казахов призвали покинуть Украину. Киев отреагировал
И казахов призвали покинуть Украину. Киев отреагировал обновлено 17:30
17:30 7581

ЭТО ВАЖНО

Правительство обвиняет Общественное телевидение Азербайджана
Правительство обвиняет Общественное телевидение Азербайджана
18:24 260
Закрывается консульство Азербайджана в Украине
Закрывается консульство Азербайджана в Украине
17:47 1298
Али Асадов встретился с иранским министром
Али Асадов встретился с иранским министром
17:34 449
Еще одна поножовщина в Баку из-за «имама Мехди»
Еще одна поножовщина в Баку из-за «имама Мехди»
17:03 2185
Анкара сделала предложение Вашингтону
Анкара сделала предложение Вашингтону
16:05 2944
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции новость дополнена
15:11 4865
Эрдоган: Турция не одобряет решения Байдена
Эрдоган: Турция не одобряет решения Байдена
14:41 2892
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
10:46 5256
Санкции против компаний, работающих на Каспийском море
Санкции против компаний, работающих на Каспийском море главное на этот час; все еще актуально
19 ноября 2024, 23:41 9744
Кремль категоричен: никакой заморозки войны
Кремль категоричен: никакой заморозки войны
13:10 3097
И казахов призвали покинуть Украину. Киев отреагировал
И казахов призвали покинуть Украину. Киев отреагировал обновлено 17:30
17:30 7581
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться