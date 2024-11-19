Закрывается консульство Азербайджана в Украине

Посольство Азербайджана в Киеве обратилось к находящимся в Украине гражданам Азербайджана.

«Учитывая информацию о росте рисков безопасности, консульский прием в период с 21 по 22 ноября проводиться не будет.

Посольство вновь обращается к гражданам Азербайджанской Республики, постоянно и временно проживающим в Украине, с просьбой принять соответствующие меры безопасности, соблюдать все рекомендации местных государственных органов и в случае сигнала воздушной тревоги переходить в укрытия.

В указанные дни, когда консульский прием не проводится, просьба обращаться по телефону +380 95 056 95 57 в случае возникновения неотложных и неотложных ситуаций», - говорится в сообщении.

Ранее посольства ряда стран в Киеве сообщили о своем закрытии в связи с возможными атаками на украинскую столицу. В МИД Украины призвали не нагнетать ситуацию.