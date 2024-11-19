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Иран готовится к переносу столицы

17:55 830

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании правительства объявил о начале проработки плана по переносу столицы исламской республики. Об этом сообщило агентство ISNA.

Согласно информации, ответственным за подготовку плана президент назначил своего первого заместителя Мохаммада Резу Арефа.

«Игнорирование этого вопроса может привести к тому, что в будущем наша страна может столкнуться с экологическим кризисом и множеством других проблем», - отметил Пезешкиан.

7 сентября президент Ирана заявил о необходимости перенести столицу исламской республики из Тегерана на побережье Персидского залива. Как отметил глава государства, Тегеран на данный момент сталкивается с проблемами, которые невозможно решить иным способом. Член комитета по внутренней политике иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Рухолла Мусави назвал эту идею вполне осуществимой, если будет проведена соответствующая подготовка.

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