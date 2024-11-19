USD 1.7000
EUR 1.8007
RUB 1.7043
Подписаться на уведомления
Сколько у Украины ракет ATACMS?
Новость дня
Сколько у Украины ракет ATACMS?

Помилование от Лукашенко

18:02 516

Президентом Беларуси Александром Лукашенко помилованы более 30 человек, осужденных за совершение экстремистских преступлений.

Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого» в среду.

«Президентом помилованы еще 32 лица, осужденных за совершение экстремистских преступлений. Это 8 женщин и 24 мужчины», - сообщил телеграм-канал.

7 ноября президент Беларуси помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности, в сентябре – 67, в августе – 30.

Президент Беларуси ранее заявлял о готовности рассмотреть ходатайство о помиловании Марии Колесниковой (возглавляла штаб Виктора Бабарико в ходе президентской кампании в Беларуси 2020 года. После ареста Бабарико стала представителем объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской).

Правительство обвиняет Общественное телевидение Азербайджана
Правительство обвиняет Общественное телевидение Азербайджана
18:24 264
Закрывается консульство Азербайджана в Украине
Закрывается консульство Азербайджана в Украине
17:47 1305
Али Асадов встретился с иранским министром
Али Асадов встретился с иранским министром
17:34 451
Еще одна поножовщина в Баку из-за «имама Мехди»
Еще одна поножовщина в Баку из-за «имама Мехди»
17:03 2191
Анкара сделала предложение Вашингтону
Анкара сделала предложение Вашингтону
16:05 2946
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции новость дополнена
15:11 4868
Эрдоган: Турция не одобряет решения Байдена
Эрдоган: Турция не одобряет решения Байдена
14:41 2894
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
10:46 5257
Санкции против компаний, работающих на Каспийском море
Санкции против компаний, работающих на Каспийском море главное на этот час; все еще актуально
19 ноября 2024, 23:41 9744
Кремль категоричен: никакой заморозки войны
Кремль категоричен: никакой заморозки войны
13:10 3097
И казахов призвали покинуть Украину. Киев отреагировал
И казахов призвали покинуть Украину. Киев отреагировал обновлено 17:30
17:30 7585

ЭТО ВАЖНО

Правительство обвиняет Общественное телевидение Азербайджана
Правительство обвиняет Общественное телевидение Азербайджана
18:24 264
Закрывается консульство Азербайджана в Украине
Закрывается консульство Азербайджана в Украине
17:47 1305
Али Асадов встретился с иранским министром
Али Асадов встретился с иранским министром
17:34 451
Еще одна поножовщина в Баку из-за «имама Мехди»
Еще одна поножовщина в Баку из-за «имама Мехди»
17:03 2191
Анкара сделала предложение Вашингтону
Анкара сделала предложение Вашингтону
16:05 2946
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции новость дополнена
15:11 4868
Эрдоган: Турция не одобряет решения Байдена
Эрдоган: Турция не одобряет решения Байдена
14:41 2894
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
10:46 5257
Санкции против компаний, работающих на Каспийском море
Санкции против компаний, работающих на Каспийском море главное на этот час; все еще актуально
19 ноября 2024, 23:41 9744
Кремль категоричен: никакой заморозки войны
Кремль категоричен: никакой заморозки войны
13:10 3097
И казахов призвали покинуть Украину. Киев отреагировал
И казахов призвали покинуть Украину. Киев отреагировал обновлено 17:30
17:30 7585
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться