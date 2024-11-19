Помилование от Лукашенко
Президентом Беларуси Александром Лукашенко помилованы более 30 человек, осужденных за совершение экстремистских преступлений.
Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого» в среду.
«Президентом помилованы еще 32 лица, осужденных за совершение экстремистских преступлений. Это 8 женщин и 24 мужчины», - сообщил телеграм-канал.
7 ноября президент Беларуси помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности, в сентябре – 67, в августе – 30.
Президент Беларуси ранее заявлял о готовности рассмотреть ходатайство о помиловании Марии Колесниковой (возглавляла штаб Виктора Бабарико в ходе президентской кампании в Беларуси 2020 года. После ареста Бабарико стала представителем объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской).