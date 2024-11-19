Пезешкиан попросил Папу Римского повлиять на Израиль
18:03 228
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду написал послание Папе Римскому Франциску Первому.
В своем послании Пезешкиан призвал Папу Римского призвать мировых лидеров, особенно христианские правительства, предотвратить «продолжающуюся агрессию преступного израильского режима».
«Исламская Республика готова к конструктивному взаимодействию с Ватиканом для распространения мира и справедливости во всем мире», - подчеркнул президент Ирана.
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