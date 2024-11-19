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Поручите банковские операции доверенному лицу, не посещая банк

18:07 263

В АВВ mobile появилась новая удобная функция – «Доверить». С ее помощью клиенты могут оформить доверенность на выполнение некоторых банковских операций в филиалах Банка АВВ от их имени.

Теперь клиенту не нужно лично посещать филиал, чтобы выполнить такие операции. Оформление доверенности осуществляется через электронную подпись SİMA.

Клиенты, оформившие доверенность, могут в любое время просматривать детали активной доверенности в приложении и при необходимости отменить ее. Если доверенное лицо также пользуется приложением, оно получит уведомление о переданных полномочиях.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.

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