Германия поставляет мощное вооружение Украине

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине.

Как сообщает "Немецкая волна", Берлин отправляет Вооруженным силам Украины гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями, более 40 тысяч 155 мм боеприпасов к ним, три танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования.

К тому же, в новый военный пакет входят боеприпасы для БМП MARDER; радиолокационная станция TRML-4D, дроны-разведчики марки VECTOR, HORNET XR, RQ-35 HEIDRUN, SONGBIRD, Golden Eagle, VT-4 Ray, тактические авиадесантные машины Caracal и другая боевая техника.