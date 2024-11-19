Биткойн побил все исторические рекорды
18:17 304
Курс биткойна продолжает расти и впервые в истории превысил отметку в $94 тысячи.
К 18:03 по Баку биткойн подорожал на 2,1% - до $94 304, по данным Coindesk.
"События на рынке криптовалют продолжают развиваться", - написал глава отдела исследований в Pepperstone Group Крис Уэстон, особенно отметив слухи об интересе компании избранного президента США Дональда Трампа к торговой площадке Bakkt Holdings.
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