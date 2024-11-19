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Правительство обвиняет Общественное телевидение Азербайджана

18:24 285

Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики (правительственный орган) вынес официальное предупреждение Общественному телеканалу за нарушение вещательной этики. Данное решение было принято на сегодняшнем заседании Совета.

Нарушения были допущены во время трансляции сериала «Гражданин А».

Герои сериала допускали матерщину и неэтичные выражения, что является грубым нарушением статьи 14.1.6 Закона Азербайджанской Республики “О средствах массовой информации” (недопустимо использование выражений неэтичного лексического (нецензурного) содержания и жестов).

По итогам обсуждения аудиовизуальный совет еще раз предупредил общественную теле- и радиовещательную компанию о применении административных санкций в случае новых нарушений.

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