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«Хезболла» хочет стереть центр Тель-Авива

18:33 1171

Ответом ливанского шиитского движения "Хезболла" на израильские атаки по центру Бейрута будут удары по центру Тель-Авива. Об этом заявил генеральный секретарь движения Наим Касем.

"Израильский враг нанёс удар по столице... Израиль нанёс удары и убивал в самом сердце столицы, Бейрута, и поэтому он должен ожидать, что ответ будет по центру Тель-Авива. Мы не можем оставить столицу под ударами израильского врага, Израиль - должен за это заплатить - и ценой будет центр Тель-Авива. Я надеюсь, что враг это поймёт", - сказал Касем во время своего выступления.

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