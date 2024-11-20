«Хезболла» хочет стереть центр Тель-Авива

Ответом ливанского шиитского движения "Хезболла" на израильские атаки по центру Бейрута будут удары по центру Тель-Авива. Об этом заявил генеральный секретарь движения Наим Касем.

"Израильский враг нанёс удар по столице... Израиль нанёс удары и убивал в самом сердце столицы, Бейрута, и поэтому он должен ожидать, что ответ будет по центру Тель-Авива. Мы не можем оставить столицу под ударами израильского врага, Израиль - должен за это заплатить - и ценой будет центр Тель-Авива. Я надеюсь, что враг это поймёт", - сказал Касем во время своего выступления.