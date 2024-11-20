Американец придумал, как остановить русского солдата

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение по отправке противопехотных мин продиктовано новой тактикой российских военных на фронте. Об этом сообщает CNN.

«Они больше не ведут наступление механизированными силами. Они действуют с помощью пехоты, которая способна подойти и проложить путь механизированным войскам», — сказал Остин журналистам в Лаосе.

Президент США Джо Байден одобрил поставку Украине противопехотных мин, сообщил источник Би-би-си в Пентагоне. В Белом доме рассчитывают, что использование противопехотных мин поможет Киеву сдержать наступление российских войск на востоке.