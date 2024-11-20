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Американец придумал, как остановить русского солдата

18:38 2474

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение по отправке противопехотных мин продиктовано новой тактикой российских военных на фронте. Об этом сообщает CNN.

«Они больше не ведут наступление механизированными силами. Они действуют с помощью пехоты, которая способна подойти и проложить путь механизированным войскам», — сказал Остин журналистам в Лаосе.

Президент США Джо Байден одобрил поставку Украине противопехотных мин, сообщил источник Би-би-си в Пентагоне. В Белом доме рассчитывают, что использование противопехотных мин поможет Киеву сдержать наступление российских войск на востоке.

Мины остановят продвижение русского солдата

Остин сказал, что украинским военным нужно оружие, которое поможет «замедлить эти усилия».

«Мины, которые мы хотели бы им предоставить — это мины, которые не являются минами постоянного действия. То есть мы можем контролировать, когда они самоактивируются, самоуничтожаются, и это делает их гораздо более безопасными», — добавил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что Украина должна нести ответственность за учет местонахождения этих мин.

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