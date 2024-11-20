Министр образования Азербайджана жалуется на качество образования

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, вопросам семьи, женщин и детей, науки и образования посетовал на недобор в средних школах в провинциях.

Министр выступил во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год».

По словам Амруллаева, в 1500 из 4400 средних школ обучаются менее 100 учеников.