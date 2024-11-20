Министр образования Азербайджана жалуется на качество образования
Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, вопросам семьи, женщин и детей, науки и образования посетовал на недобор в средних школах в провинциях.
Министр выступил во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год».
По словам Амруллаева, в 1500 из 4400 средних школ обучаются менее 100 учеников.
«В классах по 7-8 учеников. Во многих школах всего один 6-ой, 7-й и даже 8-ой класс. Это означает, что в этой школе всего около 7-8 часов уроков химии. Это связано с нехваткой классов, – утверждает министр. - Например, в Дашкесанском районе расходы на одного ученика в среднем равны стоимости обучения в частной школе в Баку – около 8500 манатов. Но результата нет. Напротив, в Баку мы видим лучшие результаты в школах, где обучаются 30-32 учеников. Важным вопросом является уровень подготовки преподавателя. И если в классе учится 1 ребенок, либо 30 детей, государство тратит одинаковые средства – 25 тыс. манатов. На одного ребенка можно потратить 25 тыс. манатов, если есть результат. В стране же много школ с 4 учениками, 4 классами, 32 учителями. Короче говоря, рационализация необходима, мы должны пойти на это даже если это болезненный процесс».