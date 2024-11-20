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Депутат Гудрат Гасангулиев советует дружить с Россией

18:59 1835

В интервью haqqin.az депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев отметил важность сохранения хороших отношений Азербайджана с Россией, которые, по его словам, являются взаимовыгодными. 

Депутат напомнил, что наши страны связывают давние исторические, культурные и гуманитарные традиции.

«Некоторые утверждают, что из-за войны в Украине Азербайджан должен внести изменения в отношения с Российской Федерацией, - отметил парламентарий. - Но разве Украина, будучи значительно крупнее нашей страны, прекратила свои отношения с Арменией, которая 30 лет удерживала под оккупацией 20 процентов территорий Азербайджана?».

Гудрат Гасангулиев

Гасангулиев отметил, что именно благодаря дружеским отношениям с Россией Азербайджану во время 44-дневной Карабахской войны удалось обеспечить нейтралитет своего северного соседа.

«Не будем также забывать, что с помощью России мы без каких-либо потерь освободили Лачин и Кельбаджар, - напомнил депутат. - Российские миротворцы предотвратили провокации, которые могли бы дать повод мировому сообществу обвинить Азербайджан в этнических чистках или геноциде».

«Некоторые утверждают, что Россия использует Азербайджан для достижения своих целей. Однако лживость подобных заявлений совершенно очевидна, - завил Гудрат Гасангулиев. - Напомню, что после восстановления Азербайджаном государственного суверенитета над Карабахом российские миротворцы покинули регион раньше оговоренного срока. Хотя в период их пребывания в Карабахе многие противники России в нашей стране не стеснялись распространять на этот счёт ложные утверждения. Считаю также уместным напомнить, что Россия является ключевым рынком сбыта для произведенной в Азербайджане сельскохозяйственной продукции, а также огромным рынком труда для нашей молодежи».

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