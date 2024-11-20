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Трамп поддержал решение об ударах по России

19:07 3250

Действующий президент США Джо Байден посоветовался с победившим на последних президентских выборах Дональдом Трампом перед тем, как предоставить разрешение Украине на удары вглубь Российской Федерации.

Об этом в интервью телеканалу «Киев24» заявил президент Республиканского Клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.

По словам Пинкуса, Трамп поддержал решение президента.

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