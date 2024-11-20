Трамп поддержал решение об ударах по России
19:07 3250
Действующий президент США Джо Байден посоветовался с победившим на последних президентских выборах Дональдом Трампом перед тем, как предоставить разрешение Украине на удары вглубь Российской Федерации.
Об этом в интервью телеканалу «Киев24» заявил президент Республиканского Клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.
По словам Пинкуса, Трамп поддержал решение президента.
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