Фуад Нагиев подписал соглашение с ООН
Подписано соглашение о намерениях между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Всемирной туристской организацией ООН.
20 ноября в рамках проводимого впервые в истории COP «Дня туризма» было подписано соглашение о намерениях между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Всемирной туристской организацией ООН.
В документе, подписанном председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым и генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили, отмечается намерение сотрудничать и принимать совместные меры с ответственной за продвижение устойчивого туризма Всемирной туристской организацией ООН в целях успешной реализации «Инициативы по улучшению климатических мер в туризме».
В соглашении наряду с более успешной интеграцией туризма в национальную климатическую политику в рамках «Усовершенствованной климатической инициативы в туризме», объявленной на «Первой встрече министров по улучшению климатических мер в туристическом секторе», также предусмотрено создание глобального координационного механизма и партнерской платформы в соответствии с климатическими целями сектора.
Соглашение о намерениях призвано создать благоприятную основу для создания указанной координационной и партнерской платформы, обеспечить продолжение начатого при помощи упомянутой инициативы процесса и в последующий период, а также поддержать трансформацию туристического сектора в сферу, которая внесет весомый вклад в стремление к низкоуглеродному и устойчивому будущему.