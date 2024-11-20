Фуад Нагиев подписал соглашение с ООН

Подписано соглашение о намерениях между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Всемирной туристской организацией ООН.

20 ноября в рамках проводимого впервые в истории COP «Дня туризма» было подписано соглашение о намерениях между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Всемирной туристской организацией ООН.

В документе, подписанном председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым и генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили, отмечается намерение сотрудничать и принимать совместные меры с ответственной за продвижение устойчивого туризма Всемирной туристской организацией ООН в целях успешной реализации «Инициативы по улучшению климатических мер в туризме».