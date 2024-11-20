В сепаратистской Абхазии новые президентские выборы

Напомним, 19 ноября спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба сообщил на заседании парламента, что Народное собрание определит дату проведения досрочных выборов президента после консультаций с ЦИК.

Выборы « президента » Абхазии могут быть назначены на середину февраля 2025 года, сообщил "Интерфаксу" источник в Центральной избирательной комиссии сепаратистской республики.

"По нашему законодательству, выборы президента назначаются парламентом страны. В случае досрочного прекращения полномочий главы государства, парламент не позднее 15 дней со дня такого прекращения полномочий назначает досрочные выборы главы республики", - сказал он.

"В законе оговорено, что выборы должны быть проведены в трехмесячный срок со дня принятия отставки президента. Народное собрание рассмотрело заявление Аслана Бжании о сложении полномочий и приняло постановление о его отставке 19 ноября, поэтому досрочные выборы могут быть проведены до 19 февраля", - добавил представитель избиркома.