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Удар британскими ракетами по объекту Путина?

обновлено
20:47 3309

Украина могла нанести удар Storm Shadow по объекту президента РФ с подземным командным пунктом в Курской области. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что видео прилетов снято рядом с историческим зданием имения Барятинских, которое сейчас является санаторием, находящимся в ведении управления делами президента РФ. В то же время объект, который поражается, находится в его восточной части. Там находится объект типа "узел связи".
"С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о заглубленном командном пункте. Учитывая близость санатория, очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая то, что именно там действуют и войска КНДР, не исключено, что там могли находиться и северокорейские генералы", — отмечает издание.

Такой объект стоит траты довольно значительного количества Storm Shadow/SCALP. Также их 450-кг боевая часть специально создана для поражения защищенных объектов.

* * *

Украина впервые запустила британские ракеты Storm Shadow по России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника.

По словам чиновника, Великобритания одобрила применение своих ракет по целям на территории РФ в ответ на вовлечение северокорейских войск в войну против Украины. В Лондоне это расценили как эскалацию конфликта со стороны России.

Российские военкоры и военные каналы пишут, что Курскую область днем атаковали около 12 ракет Storm Shadow.

Военкор Александр Коц сообщил, что над Курском был слышен пролет ракеты и поступила информация об атаке Storm Shadow под Рыльском.
 
По данным телеграм-канала «Два майора», с 14:50 «противник выпустил по региону до 12 ракет Storm Shadow», осколки которых были найдены в населенном пункте Марьино.
 
В 15:20 губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил об отбое ракетной опасности. Он также написал, что «две украинские ракеты сбиты днем силами ПВО в Курской области».
 
Военкоры также публикуют фото с обломками, которые, как сообщается, были найдены в Марьино.

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