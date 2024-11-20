Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Украина могла нанести удар Storm Shadow по объекту президента РФ с подземным командным пунктом в Курской области. Об этом сообщает Defense Express.



Отмечается, что видео прилетов снято рядом с историческим зданием имения Барятинских, которое сейчас является санаторием, находящимся в ведении управления делами президента РФ. В то же время объект, который поражается, находится в его восточной части. Там находится объект типа "узел связи".

"С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о заглубленном командном пункте. Учитывая близость санатория, очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая то, что именно там действуют и войска КНДР, не исключено, что там могли находиться и северокорейские генералы", — отмечает издание.

Такой объект стоит траты довольно значительного количества Storm Shadow/SCALP. Также их 450-кг боевая часть специально создана для поражения защищенных объектов.