Американское бюро судоходства ставит в пример азербайджанскую ASCO

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялось обсуждение на тему «Путешествие в будущее: декарбонизация в морском секторе для устойчивого завтра». Дискуссии, организованные ASCO, объединили руководителей ведущих судоходных компаний, портовых операторов, классификационных обществ, а также ведущих специалистов международного морского сектора. Открывая дискуссию, председатель правления ASCO Рауф Велиев рассказал о действиях и стратегических целях ASCO в области декарбонизации. По его словам, компания добилоаь по сравнению с 2012 годом 20-процентного сокращения выбросов в атмосферу и, таким образом, досрочно выполнила цель, поставленную на 2030 год Международной морской организацией (IMO). «Достичь этого нам удалось благодаря инвестициям в новые суда, модернизации существующих, выводу из эксплуатации старых плавучих средств и повышению энергоэффективности, - отметил Рауф Велиев. – Теперь наша главная цель — добиться к 2050 году в соответствии с целями IMO нулевых выбросов. Для этого мы активно работаем над развитием устойчивых решений и изучаем стратегии по снижению углеродных выбросов».

Выступивший в ходе дискуссии Талех Зиядов, генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», подчеркнул важность сотрудничества в достижении устойчивой декарбонизации. «Мы активно работаем со всеми нашими партнерами, включая ASCO, в направлении «зеленого» судоходства и верим, что совместными усилиями достигнем цели нулевых выбросов», - сказал он. Эвангелос Маринакис, основатель и председатель компании "Capital Maritime and Trading Corp", поделился с участниками дискуссии опытом своей компании в переходе на «зеленую» энергию, в использовании технологий с двумя видами топлива и другими инновационными решениями, направленными на повышение энергоэффективности. Нараяна Прасад Нараманчи Венката Лакшми, генеральный директор компании "P&O Maritime Logistics", входящей в группу "DP World", который представил доклад на тему «Стратегии декарбонизации: устранение выбросов в рамках областей 1, 2 и 3», привел примеры подходов и практик, применяемых в настоящее время в международном судоходстве, в том числе в своей компании.