Бакинскому аэропорту вручен сертификат

В ходе мероприятия Международному аэропорту Гейдар Алиев был вручен сертификат второго уровня «Снижение» по программе Carbon Accreditation (ACA) за достигнутый прогресс в сокращении выбросов углекислого газа.

В рамках климатической конференции COP29 на специальном мероприятии, организованном совместно Международным аэропортом Гейдар Алиев и Европейским советом международных аэропортов (ACI EUROPE), была продемонстрирована активная приверженность глобальной авиационной отрасли процессу декарбонизации, говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.

«Мы рассматриваем защиту окружающей среды не только как стратегическую цель, но и как важную ответственность перед будущими поколениями. Это достижение вдохновляет нас на новые шаги, такие как достижение уровня «Оптимизация», внедрение инновационных технологий и решений в сфере устойчивого развития. Этот успех является не только достижением Международного аэропорта Гейдар Алиев, но и отражением приверженности Азербайджана принципам устойчивого развития. Экологическая ответственность в авиации уже не является выбором, это требование нашего времени», — отметил президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев.

Генеральный директор ACI EUROPE Оливье Янковец в своем выступлении подчеркнул: «Аттестация более 600 аэропортов является важной вехой на пути к полной декарбонизации операций. Это свидетельствует о том, что аэропорты во всем мире делают устойчивое развитие ключевым приоритетом своей деятельности, ежегодно сокращая выбросы углекислого газа на миллионы тонн. Поздравляю столичный аэропорт Азербайджана с присоединением к нашему климатическому сообществу и с лидерской ролью в своем субрегионе».

На мероприятии также состоялась панельная дискуссия на тему «Декарбонизация авиации и глобальные рамки: текущая ситуация и перспективы» с участием генерального директора ACI World Джастина Эрбаччи и исполнительного директора Группы действий по вопросам воздушного транспорта (ATAG) Халдейн Додда. Лидеры отрасли обсудили ключевые вызовы и возможности, подчеркивая важность сотрудничества и внедрения инновационных технологий для достижения целей устойчивого развития.

Джастин Эрбаччи в своей речи отметил: «Аэропорты демонстрируют приверженность своим обязательствам по борьбе с изменением климата — это вновь было подчеркнуто сегодня на COP29. На фоне сложной политической ситуации в вопросах климатических действий необходимо коллективно подтвердить наш курс на достижение нулевых выбросов к 2050 году. Авиация приносит огромные выгоды нашему обществу и экономике. Аэропорты и их партнёры должны продолжать работу над снижением углеродного следа, сохраняя при этом уникальную роль авиации в обеспечении процветания и укреплении устойчивости к последствиям изменения климата. Мы с нетерпением ждём от государств по всему миру предоставления поддерживающих рамок, чтобы сделать достижимой долгосрочную амбициозную цель ИКАО».

«Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает поддерживать экологические цели Азербайджана, внедряя инновационные решения для сокращения выбросов углекислого газа и борьбы с изменением климата», - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.