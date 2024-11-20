В Кремле знают о попытках Киева взорвать "Турецкий поток", о них говорил президент РФ Владимир Путин. Таким образом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отреагировал на расследование Der Spiegel о попытках Киева взорвать газопровод, за которыми, по утверждению источников издания, стоит бывший главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

"Да. Именно об этом ранее уже говорил Путин", - сказал Песков, отвечая на просьбу уточнить, описывает ли публикация Der Spiegel именно те попытки атаковать "Турецкий поток", о которых ранее сообщал российский лидер.