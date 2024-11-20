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Во главе Абхазии – дежурный 71-летний правитель

20:04 887

Исполняющий обязанности «президента» сепаратистской Абхазии Бадра Гунба принял отставку «премьер-министра» Александра Анкваба и назначил Валерия Бганбу исполняющим обязанности «премьер-министра республики». Подписан соответствующий указ, сообщили в пресс-службе «президента».

Бганбе 71 год, ему дважды приходилось исполнять обязанности сепаратистского президента. В 2014 году, будучи «спикером парламента» Абхазии, он исполнял обязанности «президента» после досрочной отставки тогдашнего главы Александра Анкваба на фоне острого политического кризиса.

С 2018 по 2020 год Бганба руководил правительством Абхазии, в январе 2020 года после отставки президента Рауля Хаджимбы парламент назначил его исполняющим обязанности президента Абхазии. После вступления в апреле 2020 года в должность президента Аслана Бжании Бганба оставил оба поста.

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