Нефть слабо, но растет

Котировки нефти слабо растут после публикации данных Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

К 20:00 по Баку январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,14%) до $73,41 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 545 тысяч баррелей - до 430,29 млн баррелей, сообщило Минэнергетики США.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими событиями, оценивая сообщения СМИ, в которых со ссылкой на различные источники говорится о том, что президент России Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня в Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Опасения инвесторов вызывает возможность возникновения проблем в поставках российской нефти на мировой рынок, сказал The Wall Street Journal аналитик Exness Теренс Хов.