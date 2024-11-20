USD 1.7000
EUR 1.8007
RUB 1.7043
Подписаться на уведомления

Нефть слабо, но растет

20:15 434

Котировки нефти слабо растут после публикации данных Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

К 20:00 по Баку январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,14%) до $73,41 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 545 тысяч баррелей - до 430,29 млн баррелей, сообщило Минэнергетики США.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими событиями, оценивая сообщения СМИ, в которых со ссылкой на различные источники говорится о том, что президент России Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня в Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Опасения инвесторов вызывает возможность возникновения проблем в поставках российской нефти на мировой рынок, сказал The Wall Street Journal аналитик Exness Теренс Хов.

Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Удар британскими ракетами по объекту Путина? обновлено
20:47 3336
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
13:46 5076
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
10:46 6075
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
20:08 1290
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
15:40 7427
Два важных опровержения Анкары
Два важных опровержения Анкары горячая тема, все еще актуально
09:11 8059
Трамп поддержал решение об ударах по России
Трамп поддержал решение об ударах по России
19:07 3268
Депутат Гудрат Гасангулиев советует дружить с Россией
Депутат Гудрат Гасангулиев советует дружить с Россией
18:59 1848
Правительство обвиняет Общественное телевидение Азербайджана
Правительство обвиняет Общественное телевидение Азербайджана
18:24 3453
Закрывается консульство Азербайджана в Украине
Закрывается консульство Азербайджана в Украине
17:47 4279
Али Асадов встретился с иранским министром
Али Асадов встретился с иранским министром
17:34 931

ЭТО ВАЖНО

Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Удар британскими ракетами по объекту Путина? обновлено
20:47 3336
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
13:46 5076
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
10:46 6075
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
20:08 1290
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
15:40 7427
Два важных опровержения Анкары
Два важных опровержения Анкары горячая тема, все еще актуально
09:11 8059
Трамп поддержал решение об ударах по России
Трамп поддержал решение об ударах по России
19:07 3268
Депутат Гудрат Гасангулиев советует дружить с Россией
Депутат Гудрат Гасангулиев советует дружить с Россией
18:59 1848
Правительство обвиняет Общественное телевидение Азербайджана
Правительство обвиняет Общественное телевидение Азербайджана
18:24 3453
Закрывается консульство Азербайджана в Украине
Закрывается консульство Азербайджана в Украине
17:47 4279
Али Асадов встретился с иранским министром
Али Асадов встретился с иранским министром
17:34 931
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться