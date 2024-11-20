До конца 2024 года будет нанесен ядерный удар
20:20 1577
После обновления ядерной доктрины России в мире выросла обеспокоенность тем, что одна из стран мира может нанести ядерный удар. На платформе Polymarket букмекеры делают ставки: будет ли нанесен ядерный удар до конца 2024 года?
После того как Путин утвердил новую ядерную доктрину России, букмекеры склонились в пользу версии ядерного удара.
По состоянию на 20 ноября 9% букмекеров считают, что одна из стран мира может нанести ядерный удар до конца 2024 года.
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