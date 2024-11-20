Теперь Израиль стирает жемчужину античного мира

Сирийское государственное агентство SANA сообщает о 36 погибших и более 50 раненых в результате израильской атаки на историческую Пальмиру – жемчужину античного мира.

По утверждению сирийской стороны, под удар попали жилые здания и промышленная зона.

Израильские военные отказались от комментариев, пишет Reuters.