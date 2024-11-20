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Теперь Израиль стирает жемчужину античного мира

20:30 622

Сирийское государственное агентство SANA сообщает о 36 погибших и более 50 раненых в результате израильской атаки на историческую Пальмиру – жемчужину античного мира.

По утверждению сирийской стороны, под удар попали жилые здания и промышленная зона.

Израильские военные отказались от комментариев, пишет Reuters.

Израильские военные на прошлой неделе подтверждали удары по транзитным маршрутам на сирийско-ливанской границе, которые использовались для передачи оружия «Хезболле».

Древний город Пальмира входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Город был захвачен боевиками «Исламского государства» в 2015 году, которые взорвали знаменитую античную арку и другие достопримечательности города. Оставшуюся историю стирает Израиль…

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