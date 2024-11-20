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Американцы ведут закрытые переговоры с «Хезболлой»

21:17 614

Спецпосланник США Амос Хохштейн начал переговоры со спикером ливанского парламента, одним из руководителей «Хезболлы» Набихом Берри и и.о. премьер-министра Ливана Наджибом Микати. Однако, по сообщению ливанских СМИ, переговоры завершились безрезультатно. Из Ливана Хохштейн прибудет в Израиль.

Источники издания «Аль-Арабия» сообщают, что Хохштeйн решил задержаться в Бейруте и проводит повторные переговоры с Набихом Берри, который представляет интересы “Хезболлы”.

Хохштейн заявил ранее, что прекращение войны между Израилем и «Хезболлой» вполне достижимо, и рассказал о реальной возможности, назвав свои переговоры с Берри очень конструктивными, подчеркнув, что предпримет все, что в его силах, чтобы положить конец войне.

Хохштейн на переговорах с Берри

Заместитель главы политического совета "Хизбаллы" Махмуд Каматив в свою очередь заявил, что любое соглашение о прекращении огня "должно быстро положить конец войне" и что оно также должно сохранить суверенитет Ливана.

В ходе переговоров израильская сторона настаивает на том, что соглашение должно предоставить еврейскому государству “свободу самообороны” и беспрепятственных действий в Ливане, в случае нарушений договоренностей со стороны «Хезболлы».  Ливанское правительство и “Хезболла” возражают против этого пункта.

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