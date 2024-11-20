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В России ограничивают продажу алкоголя

21:26 2030

На Камчатке запретят продавать спиртные напитки в многоквартирных домах и увеличат расстояние от социальных объектов до алкомаркетов. Соответствующий пакет законопроектов внесли в региональный парламент, сообщил губернатор Владимир Солодов в интервью ТАСС.

По его словам, в крае существует проблема с алкоголизацией населения. «Это, безусловно, мы видим и по статистическим цифрам, и, главное, от жителей мы это слышим. Многие жалуются, что и Петропавловск-Камчатский, и другие крупные города стали похожи на города-наливайки, в которых огромное количество алкомаркетов. Мы видим это и по заболеваемости алкоголизмом», — отметил Солодов.

Губернатор охарактеризовал алкоголь как «безусловное социальное зло» и сообщил, что ограничения на продажу таких напитков начнут действовать с 2025 года.

«Достаточно большое количество алкоточек у нас закроется, а остальные мы будем приводить в порядок с точки зрения внешнего облика здания и соблюдения всех требований законодательства», — уточнил Солодов. При этом он подчеркнул, что меры по борьбе со «спонтанным употреблением» спиртного будут приниматься и дальше, в том числе в части «навязывающей рекламы», направленной на несовершеннолетних.

Летом на Камчатке ограничили торговлю алкоголем в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах или на прилегающих к ним территориях. Для таких кафе установили требования по площади: не менее 50 м² в городе и 25 м² на сельских территориях. Также в них запретили продавать спиртные напитки с 22:00 до 10:00.

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