Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?

Как сообщалось ранее, Армения предложила Азербайджану упрощенный режим таможенно-пограничного контроля на участке «Зангезурского коридора». По неофициальной информации, данное предложение было положительно воспринято в Баку. Премьер-министр Никол Пашинян выступил с вышеупомянутой инициативой в прошлом месяце на саммите БРИКС в Казани, после чего Министерство иностранных дел Армении заявило, что предложение будет оформлено в письменном виде и передано азербайджанской стороне. Армянские СМИ получили доступ к некоторым деталям этого проекта. Согласно публикации «Грапарак», документ предусматривает безвизовый въезд и выезд граждан Азербайджана и Турции на территорию Армении сроком до 30 дней.

Кроме того, предполагается, что грузы из Азербайджана в Нахчыван и обратно будут перевозиться на основании электронных таможенных деклараций, что позволит транзитным грузам пересекать территорию Армении без задержек и проверки на границе. В дальнейшем данное правило будет также применяться к автомобильному движению по дороге, соединяющей Азербайджан с Нахчываном через Зангезур. Таким образом, вдоль «Зангезурского коридора» будут действовать стандартные процедуры пограничного контроля без дополнительных механизмов надзора. Этот режим будет близок к тому, который применяется на границе между Арменией и Грузией. Согласно сообщениям армянских СМИ, вопрос упрощенного таможенно-пограничного режима на «Зангезурском коридоре» обсуждался в сентябре в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Позже Пашинян подробно обсудил данный вопрос с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Казани. Если Азербайджан положительно воспримет это предложение, то после его официальной передачи Баку в проектной форме не исключено начало прямых переговоров в формате правительственных комиссий о «Зангезурском коридоре» или открытии транспортных коммуникаций в регионе. В случае достижения соглашения возможно также открытие армяно-турецкой границы. Это позволит не только соединить Азербайджан с Нахчываном посредством железной дороги, но и восстановить железнодорожное сообщение между Арменией и Турцией. Иными словами, упрощенный погранично-таможенный режим на «Зангезурском коридоре» будет открыт и для Турции.

В августе этого года Анкара и Ереван на уровне спецпредставителей провели переговоры на границе, в рамках которых обсуждалось восстановление железной дороги Карс–Гюмри и пограничного железнодорожного перехода Акьяка. Стороны договорились начать технические подготовительные работы для восстановления железнодорожного сообщения. А недавно армянские СМИ сообщили о тайной встрече представителей Турции и Армении на границе, где обсуждалось открытие железной дороги Карс–Гюмри. По данным армянской стороны, переговоры прошли в деревне Акьяка на турецко-армянской границе, а армянскую сторону представляла делегация из десяти человек, включая сотрудников министерств транспорта и туризма. Министерства иностранных дел Турции и Армении эту информацию не прокомментировали. Между тем специальный помощник президента Азербайджана Эльчин Амирбеков в интервью венгерской газете Magyar Nemzet отметил, что открытие «Зангезурского коридора» будет выгодным и для Армении.