Андрес и Пушкин ознакомились с бакинским центром DOST
В рамках мероприятия COP29, организованного совместно с Международной организацией труда (МОТ) на тему «От теории к практике для справедливого перехода для всех», региональный директор МОТ по Европе и Центральной Азии Беате Андрес, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Центр DOST №5 в Баку.
Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, во встрече приняли участие директор московского офиса МОТ Михаил Пушкин и национальный координатор МОТ в Азербайджане Яшар Гамзаев. Гости сначала ознакомились с услугами, предоставляемыми центром DOST.
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев рассказал о созданных на основании указа президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года агентстве DOST и центрах DOST. Он подчеркнул преимущества концепции DOST, реализованной по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, которая позволяет оказывать социальные услуги через систему «единого окна», ориентируясь на удовлетворенность граждан, а также рассказал о ее международных успехах.
Для гостей была проведена презентация, посвященная концепции DOST и широкомасштабной программе цифровизации в социальной сфере. В ходе встречи была отмечена значимость COP29, проводимой в нашей стране, а также обсуждений в рамках мероприятия, направленных на обеспечение справедливого перехода к зеленой экономике.
Сахиль Бабаев, отметив успешный опыт сотрудничества Азербайджана с МОТ, подчеркнул, что наша страна присоединилась к 60 конвенциям этой организации, включая 9 из 10 ее фундаментальных конвенций. Было указано, что совместно с МОТ в предыдущие годы успешно реализованы две Программы достойного труда для страны, а также подготовлен проект следующей программы.
Было отмечено значение подписанного в прошлом месяце документа о сотрудничестве между Центром труда Организации исламского сотрудничества, расположенным в Баку, и Международным учебным центром МОТ в Турине для развития отношений. Также было подчеркнуто особое внимание, уделяемое сотрудничеству с МОТ в вопросах справедливого перехода к зелёной экономике в условиях изменения климата.
Беате Андрес выразила удовлетворение устойчивым и эффективным сотрудничеством с МОТ в процессе реформ в области труда и занятости в Азербайджане. В ходе встречи обсуждались вопросы будущего сотрудничества в области создания зеленых рабочих мест и развития навыков в рамках перехода к зеленой экономике.