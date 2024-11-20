Андрес и Пушкин ознакомились с бакинским центром DOST

В рамках мероприятия COP29, организованного совместно с Международной организацией труда (МОТ) на тему «От теории к практике для справедливого перехода для всех», региональный директор МОТ по Европе и Центральной Азии Беате Андрес, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Центр DOST №5 в Баку.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, во встрече приняли участие директор московского офиса МОТ Михаил Пушкин и национальный координатор МОТ в Азербайджане Яшар Гамзаев. Гости сначала ознакомились с услугами, предоставляемыми центром DOST.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев рассказал о созданных на основании указа президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года агентстве DOST и центрах DOST. Он подчеркнул преимущества концепции DOST, реализованной по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, которая позволяет оказывать социальные услуги через систему «единого окна», ориентируясь на удовлетворенность граждан, а также рассказал о ее международных успехах.

Для гостей была проведена презентация, посвященная концепции DOST и широкомасштабной программе цифровизации в социальной сфере. В ходе встречи была отмечена значимость COP29, проводимой в нашей стране, а также обсуждений в рамках мероприятия, направленных на обеспечение справедливого перехода к зеленой экономике.