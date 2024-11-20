Великобритания берет под опеку и Молдову

Молдавия и Великобритания в среду заключили соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Документ подписали в Кишиневе министры иностранных дел двух стран Михай Попшой и Дэвид Лэмми.

Подписание документов состоялось после трехсторонней встречи, в которой участвовала и глава МИД Румынии Луминица Одобеску.

По словам Попшоя, особое внимание на трехсторонней встрече было уделено вопросу безопасности в регионе.