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Великобритания берет под опеку и Молдову

22:10 943

Молдавия и Великобритания в среду заключили соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Документ подписали в Кишиневе министры иностранных дел двух стран Михай Попшой и Дэвид Лэмми.

Подписание документов состоялось после трехсторонней встречи, в которой участвовала и глава МИД Румынии Луминица Одобеску.

По словам Попшоя, особое внимание на трехсторонней встрече было уделено вопросу безопасности в регионе.

Михай Попшой и Дэвид Лэмми

Лэмми отметил, что "для Великобритании очень важна свобода Молдавии и ее будущее", поэтому она оказывает поддержку ее демократии.

Он сообщил, что Лондон выделит Кишиневу дополнительно 5 млн фунтов на систему здравоохранения, в том числе на поддержку украинских беженцев.

"Мы также выделим больше средств на противостояние угрозам, в том числе на кибербезопасность", - сказал Лэмми.

В свою очередь Одобеску отметила, что "Молдавия не будет в одиночестве противостоять всем этим угрозам, так как рядом партнеры, такие как Румыния и Великобритания".

Как сообщалось, Молдавия подписала соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с Европейским союзом 21 мая 2024 года.

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