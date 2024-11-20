USD 1.7000
EUR 1.8007
RUB 1.7043
Подписаться на уведомления

Генерал Ким Ён Бок командует корейскими войсками в России

22:16 1129

Северная Корея отправила в Россию заместителя начальника генштаба сухопутных войск КНДР генерал-полковника Ким Ён Бока, сообщили The Wall Street Journal высокопоставленные украинские и южнокорейские чиновники.

Как ожидается, генерал будет заниматься интеграцией северокорейских войск в российскую армию, а также сбором информации с поля боя для возможного будущего развертывания солдат КНДР.

Слева от Ким Чен Ына стоит генерал-полковник Ким Ён Бок

По словам президента Украины Владимира Зеленского, количество северокорейских солдат, направленных в Россию, может в конечном итоге достичь 100 тыс. человек. Предполагается, что Ким Ён Бок не будет принимать участие в боевых действиях.
Ранее этот генерал был непубличным человеком, так как командовал подразделением спецназа, насчитывающим около 200 тыс. человек, которое должно было выполнять секретные задания в случае войны на Корейском полуострове, сообщила научный сотрудник южнокорейского Института оборонного анализа Чон Ген Чжу.
По ее словам, после визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян Ким Ён Бок стал чаще появляться на публике. Руководство КНДР пошло на этот шаг, чтобы продемонстрировать России, что на фронт отправлен надежный человек. «До этого момента было больше причин скрывать его личность», — добавила Чон.

Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана
21:33 3367
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
15:40 8868
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван»
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван» видео
22:44 1613
Россия может атаковать посольства стран Запада
Россия может атаковать посольства стран Запада
20:58 3521
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции новость дополнена
15:11 7289
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Удар британскими ракетами по объекту Путина? обновлено
20:47 7382
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
13:46 6334
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
10:46 6567
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
20:08 2798
Два важных опровержения Анкары
Два важных опровержения Анкары горячая тема, все еще актуально
09:11 8555
Трамп поддержал решение об ударах по России
Трамп поддержал решение об ударах по России
19:07 5022

ЭТО ВАЖНО

Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана
21:33 3367
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
15:40 8868
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван»
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван» видео
22:44 1613
Россия может атаковать посольства стран Запада
Россия может атаковать посольства стран Запада
20:58 3521
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции новость дополнена
15:11 7289
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Удар британскими ракетами по объекту Путина? обновлено
20:47 7382
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
13:46 6334
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
10:46 6567
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
20:08 2798
Два важных опровержения Анкары
Два важных опровержения Анкары горячая тема, все еще актуально
09:11 8555
Трамп поддержал решение об ударах по России
Трамп поддержал решение об ударах по России
19:07 5022
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться