Генерал Ким Ён Бок командует корейскими войсками в России

По словам президента Украины Владимира Зеленского, количество северокорейских солдат, направленных в Россию, может в конечном итоге достичь 100 тыс. человек. Предполагается, что Ким Ён Бок не будет принимать участие в боевых действиях.

Ранее этот генерал был непубличным человеком, так как командовал подразделением спецназа, насчитывающим около 200 тыс. человек, которое должно было выполнять секретные задания в случае войны на Корейском полуострове, сообщила научный сотрудник южнокорейского Института оборонного анализа Чон Ген Чжу.

По ее словам, после визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян Ким Ён Бок стал чаще появляться на публике. Руководство КНДР пошло на этот шаг, чтобы продемонстрировать России, что на фронт отправлен надежный человек. «До этого момента было больше причин скрывать его личность», — добавила Чон.