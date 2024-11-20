Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван»

Депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов, представляющий в Милли Меджлисе интересы избирателей в Нахчыванской Автономной Республике, подверг критике руководство автономии.

Во время своего выступления в Милли Меджлисе, выразив благодарность президенту И.Алиеву за Госпрограмму по развитию региона с бюджетом в 1 миллиард 200 миллионов манатов, депутат посетовал на непрозрачность проводимых тендеров.

По его словам, непрозрачность пагубно влияет на экономическую ситуацию и обуславливает проблемы с занятостью населения. И в поисках трудоустройства жители автономии, по словам депутата, вынуждены покидать Нахчыван.

Депутат призвал усилить контроль над проведением тендеров и расходованием госсредств.