USD 1.7000
EUR 1.8007
RUB 1.7043
Подписаться на уведомления

Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван»

видео
22:44 1618

Депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов, представляющий в Милли Меджлисе интересы избирателей в Нахчыванской Автономной Республике, подверг критике руководство автономии.

Во время своего выступления в Милли Меджлисе, выразив благодарность президенту И.Алиеву за Госпрограмму по развитию региона с бюджетом в 1 миллиард 200 миллионов манатов, депутат посетовал на непрозрачность проводимых тендеров.

По его словам, непрозрачность пагубно влияет на экономическую ситуацию и обуславливает проблемы с занятостью населения. И в поисках трудоустройства жители автономии, по словам депутата, вынуждены покидать Нахчыван.

Депутат призвал усилить контроль над проведением тендеров и расходованием госсредств.

Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана
21:33 3371
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
15:40 8872
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван»
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван» видео
22:44 1619
Россия может атаковать посольства стран Запада
Россия может атаковать посольства стран Запада
20:58 3522
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции новость дополнена
15:11 7289
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Удар британскими ракетами по объекту Путина? обновлено
20:47 7388
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
13:46 6337
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
10:46 6567
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
20:08 2800
Два важных опровержения Анкары
Два важных опровержения Анкары горячая тема, все еще актуально
09:11 8555
Трамп поддержал решение об ударах по России
Трамп поддержал решение об ударах по России
19:07 5022

ЭТО ВАЖНО

Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана
21:33 3371
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
15:40 8872
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван»
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван» видео
22:44 1619
Россия может атаковать посольства стран Запада
Россия может атаковать посольства стран Запада
20:58 3522
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции новость дополнена
15:11 7289
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Удар британскими ракетами по объекту Путина? обновлено
20:47 7388
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
13:46 6337
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
10:46 6567
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
20:08 2800
Два важных опровержения Анкары
Два важных опровержения Анкары горячая тема, все еще актуально
09:11 8555
Трамп поддержал решение об ударах по России
Трамп поддержал решение об ударах по России
19:07 5022
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться