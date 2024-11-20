Зеленский признал, что Украина не сможет отвоевать Крым

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал отсутствие у Украины достаточных сил для выхода на границы 1991 года.

По его словам, Киев юридически не намерен отказываться от утраченных территорий, но осознает невозможность выхода на старые границы. "Мы понимаем, что на данный момент у нас нет достаточной силы, чтобы с оружием в руках отбросить Россию на линию 1991 года", - сказал он.

Зеленский в разговоре также затронул Крымский полуостров и напомнил о готовности Киева "вернуть Крым дипломатическим путем", выразив сомнение в том, что ВСУ смогут силой вернуть Киеву полуостров.