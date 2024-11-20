Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
Алексей Кокорин, климатолог с мировым именем, лауреат Нобелевской премии и руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы, рассказал haqqin.az, как спасти мелеющий Каспий.
«Сток Волги и Урала составляет 90 процентов всего стока и 70-80 процентов всей воды, поступающей в Каспий, - отметил Кокорин на полях СOP29. – Плюс, конечно, осадки. К сожалению, в последние годы мы наблюдаем снижение доли осадков в общем объеме Каспия.
К примеру, 50 лет назад ежегодный уровень выпадения осадков составлял 250 миллиметров, а теперь – только 200, что является существенным снижением. У главной геофизической обсерватории в Санкт-Петербурге есть прогнозы, как будет меняться уровень осадков в Верхнем, Среднем и Нижнем Поволжье. Получается, что зимой будет ощутимый плюс, а летом, особенно в Нижнем Поволжье, большой минус.
С учетом испарения бассейна Волги получается, что сток главной реки, питающей Каспий, будет медленно, но стабильно сокращаться и через 20-30 лет он уменьшится на 2-4 процента. На первый взгляд, это немного, однако тренд к снижению должен настораживать. Тем более, что у нас нет исчерпывающей информации, какие именно геологические и другие процессы будут происходить на Каспии через 20-30 лет. Но еще больше удручает неопределенность того, как все это отразится на состоянии Каспийского моря. Поэтому необходим мониторинг и адаптация к тому, что в мире происходят климатические изменения. Мы должны понимать, что в ближайшие 20-30 лет уровень Каспия, скорее всего, будет падать».
По словам российского климатолога, аналогичная ситуация сложилась с рекой Илим, сток которой также падает, что в итоге и привело к обмелению озера Балхаш.
«Однако простая прочистка русла реки судном, предназначенным для дноуглубительных работ, помогла сократить падение уровня Балхаша, - утверждает Алексей Кокорин. - Когда мелеет река, ее вода течет по множеству рукавов, растекается на значительно большей площади, в результате чего много воды просто испаряется. Если же прочистить русло Волги и Урала (а там речная вода растекается на великое множество рукавов), то в Каспий может попасть значительно больше воды».
Кокорин убежден в том, что снижение уровня Волги и Урала на 2-4 процента является прямым следствием глобального потепления.
Отвечая на вопрос о том, что будет после 20-30 лет, ученый-климатолог сказал, что нет никаких факторов, свидетельствующих в пользу резкого падения уровня Каспия.
«Дело в том, что после тридцати лет, как правило, наступает худший климатический сценарий, характерный резким ростом осадков, особенно на Верхнем и Среднем Поволжье, и еще большим сокращением осадков на Нижнем Поволжье и реке Урал. Два эти фактора будут как-то компенсировать друг друга. То есть, будет больше осадков, но и больше испарений, - отметил Кокорин. - Что же касается человеческого фактора, то представьте себе, что все ГРЭС и водохранилища на Волге будут убраны, что будут возведены набережные и волжский поток целиком поступит в Каспий.
При таком фантастическом сценарии в Каспии, естественно, будет значительно больше воды. Но это – совершенно нереально. А более осуществимый и простой способ, как я уже говорил, – это прочистка устья Волги и Урала».
По мнению ученого, на нашей планете наступает цикл нового ледникового периода, вызванного вариациями оси вращения планеты.
«Как правило, ледниковые периоды приходят и уходят, примерно каждые 100 тысяч лет, - отметил Алексей Кокорин. - Грубо говоря, 80 тысяч лет было холодно, и 20 тысяч лет на планете наблюдался теплый период, который сейчас постепенно заканчивается. Он вызван наклоном, вариацией вращения и другими факторами планеты Земля. Время наступления нового ледникового периода по одним подсчетам наступит через полторы тысячи лет, а по другим, через несколько тысяч.
Сейчас происходит подъем уровня мирового океана. Антарктида сохранится и впредь, как главный запас пресной воды на планете. Во-первых, любые выпадающие здесь осадки — это снег и накопление льда. Во-вторых, даже если наступит таяние антарктического льда, оно будет происходить настолько медленно, что поспеет только к следующему ледниковому периоду. Правда, ледник будет двигаться на юг от Антарктиды и может вновь дойти до Москвы. Однако человечество переживет и этот период. Если уж это удалось неандертальцам и кроманьонцам, то современному человеку будет куда легче пережить ледниковый период. По всей планете произойдет снижение температуры примерно на 4 градуса. Скажем на Кольском полуострове будет холоднее на 15 градусов, в широтах Баку, куда леднику не дойти, на 5 градусов, а в тропиках температура и вовсе останется прежней».