Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия

Алексей Кокорин, климатолог с мировым именем, лауреат Нобелевской премии и руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы, рассказал haqqin.az, как спасти мелеющий Каспий. «Сток Волги и Урала составляет 90 процентов всего стока и 70-80 процентов всей воды, поступающей в Каспий, - отметил Кокорин на полях СOP29. – Плюс, конечно, осадки. К сожалению, в последние годы мы наблюдаем снижение доли осадков в общем объеме Каспия. К примеру, 50 лет назад ежегодный уровень выпадения осадков составлял 250 миллиметров, а теперь – только 200, что является существенным снижением. У главной геофизической обсерватории в Санкт-Петербурге есть прогнозы, как будет меняться уровень осадков в Верхнем, Среднем и Нижнем Поволжье. Получается, что зимой будет ощутимый плюс, а летом, особенно в Нижнем Поволжье, большой минус.

С учетом испарения бассейна Волги получается, что сток главной реки, питающей Каспий, будет медленно, но стабильно сокращаться и через 20-30 лет он уменьшится на 2-4 процента. На первый взгляд, это немного, однако тренд к снижению должен настораживать. Тем более, что у нас нет исчерпывающей информации, какие именно геологические и другие процессы будут происходить на Каспии через 20-30 лет. Но еще больше удручает неопределенность того, как все это отразится на состоянии Каспийского моря. Поэтому необходим мониторинг и адаптация к тому, что в мире происходят климатические изменения. Мы должны понимать, что в ближайшие 20-30 лет уровень Каспия, скорее всего, будет падать». По словам российского климатолога, аналогичная ситуация сложилась с рекой Илим, сток которой также падает, что в итоге и привело к обмелению озера Балхаш. «Однако простая прочистка русла реки судном, предназначенным для дноуглубительных работ, помогла сократить падение уровня Балхаша, - утверждает Алексей Кокорин. - Когда мелеет река, ее вода течет по множеству рукавов, растекается на значительно большей площади, в результате чего много воды просто испаряется. Если же прочистить русло Волги и Урала (а там речная вода растекается на великое множество рукавов), то в Каспий может попасть значительно больше воды». Кокорин убежден в том, что снижение уровня Волги и Урала на 2-4 процента является прямым следствием глобального потепления.