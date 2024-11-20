USD 1.7000
EUR 1.8007
RUB 1.7043
Подписаться на уведомления

Россия вновь закрыла путь армянским фурам

23:24 342

Порядка 500 армянских фур находятся в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

Как сообщает Sputnik Армения, об этом свидетельствуют данные Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Всего в очереди, по последним данным, зарегистрированы 1782 фуры, из них 483 – армянские.

Сейчас движение через МАПП "Верхний Ларс" открыто для всех видов транспортных средств, заторы на пункте пропуска связаны с ухудшением погодных условий на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс.

По статистике, ежедневно через "Верхний Ларс" проезжают порядка 150 армянских фур.

Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана
21:33 3377
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
15:40 8876
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван»
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван» видео
22:44 1627
Россия может атаковать посольства стран Запада
Россия может атаковать посольства стран Запада
20:58 3526
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции новость дополнена
15:11 7291
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Удар британскими ракетами по объекту Путина? обновлено
20:47 7393
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
13:46 6339
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
10:46 6569
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
20:08 2802
Два важных опровержения Анкары
Два важных опровержения Анкары горячая тема, все еще актуально
09:11 8555
Трамп поддержал решение об ударах по России
Трамп поддержал решение об ударах по России
19:07 5024

ЭТО ВАЖНО

Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана
21:33 3377
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
15:40 8876
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван»
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван» видео
22:44 1627
Россия может атаковать посольства стран Запада
Россия может атаковать посольства стран Запада
20:58 3526
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции новость дополнена
15:11 7291
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Удар британскими ракетами по объекту Путина? обновлено
20:47 7393
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
13:46 6339
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
10:46 6569
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
20:08 2802
Два важных опровержения Анкары
Два важных опровержения Анкары горячая тема, все еще актуально
09:11 8555
Трамп поддержал решение об ударах по России
Трамп поддержал решение об ударах по России
19:07 5024
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться