Россия вновь закрыла путь армянским фурам

Порядка 500 армянских фур находятся в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

Как сообщает Sputnik Армения, об этом свидетельствуют данные Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Всего в очереди, по последним данным, зарегистрированы 1782 фуры, из них 483 – армянские.

Сейчас движение через МАПП "Верхний Ларс" открыто для всех видов транспортных средств, заторы на пункте пропуска связаны с ухудшением погодных условий на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс.

По статистике, ежедневно через "Верхний Ларс" проезжают порядка 150 армянских фур.