Актера Машкова осудили на 10 лет лишения свободы… и конфисковали квартиру

Во время прокремлевских «концертов-митингов» российский актер Владимир Машков призывал к продолжению ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины, говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

В декабре 2023 года актер был назначен сопредседателем избирательного штаба президента России Владимира Путина на президентских выборах в России, во время которых он ездил по захваченным российскими войсками регионам Украины.

На основании собранных доказательств суд в отсутствие обвиняемого признал Машкова виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 436 (пропаганда войны).

Машкова заочно осудили на 10 лет лишения свободы и конфисковали его квартиру площадью 100 м² в элитном районе на побережье Одессы.