USD 1.7000
EUR 1.8007
RUB 1.7043
Подписаться на уведомления

Актера Машкова осудили на 10 лет лишения свободы… и конфисковали квартиру

23:33 269

Во время прокремлевских «концертов-митингов» российский актер Владимир Машков призывал к продолжению ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины, говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

В декабре 2023 года актер был назначен сопредседателем избирательного штаба президента России Владимира Путина на президентских выборах в России, во время которых он ездил по захваченным российскими войсками регионам Украины.

На основании собранных доказательств суд в отсутствие обвиняемого признал Машкова виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 436 (пропаганда войны).

Машкова заочно осудили на 10 лет лишения свободы и конфисковали его квартиру площадью 100 м² в элитном районе на побережье Одессы.

Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана
21:33 3380
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
15:40 8878
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван»
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван» видео
22:44 1629
Россия может атаковать посольства стран Запада
Россия может атаковать посольства стран Запада
20:58 3529
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции новость дополнена
15:11 7292
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Удар британскими ракетами по объекту Путина? обновлено
20:47 7394
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
13:46 6339
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
10:46 6569
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
20:08 2804
Два важных опровержения Анкары
Два важных опровержения Анкары горячая тема, все еще актуально
09:11 8555
Трамп поддержал решение об ударах по России
Трамп поддержал решение об ударах по России
19:07 5027

ЭТО ВАЖНО

Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана
21:33 3380
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
15:40 8878
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван»
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван» видео
22:44 1629
Россия может атаковать посольства стран Запада
Россия может атаковать посольства стран Запада
20:58 3529
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции новость дополнена
15:11 7292
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Удар британскими ракетами по объекту Путина? обновлено
20:47 7394
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
13:46 6339
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
10:46 6569
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
20:08 2804
Два важных опровержения Анкары
Два важных опровержения Анкары горячая тема, все еще актуально
09:11 8555
Трамп поддержал решение об ударах по России
Трамп поддержал решение об ударах по России
19:07 5027
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться