Наказание за нападение на главу ЦИК: 180 долларов

Оппозиционера, облившего черной краской главу ЦИК Грузии, оштрафовали на 500 лари (180 долларов).

Члена Центральной избирательной комиссии Грузии от коалиции «Единство — Национальное движение» Давида Киртадзе признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью. Кроме штрафа, его лишили членства в ЦИК на четыре года, сообщает Paper Kartuli.

Киртадзе облил краской председателя грузинского ЦИК Георгия Каландаришвили 16 ноября, после того как тот объявил, что пророссийская правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54% голосов на парламентских выборах. Оппозиция не признает их результаты.