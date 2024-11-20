В рамках COP29 Минтруда организовало межрегиональный диалог

В рамках COP29, проводимого в Баку, проходит мероприятие, организованное Министерством труда и социальной защиты населения и Международной организацией труда (МОТ), под названием «От теории к практике для справедливого перехода для всех: межрегиональный высокоуровневый диалог Юг-Юг». В Минтруде рассказали haqqin.az, что двухдневная повестка мероприятия охватывает такие вопросы, как развитие достойных зеленых рабочих мест для всех в условиях справедливого перехода к зеленой экономике на рынке труда, продвижение подходов циркулярной экономики, обмен опытом в данной сфере и обсуждение применения Руководств МОТ.

В мероприятии принимают участие высокопоставленные представители из разных стран, ООН и других международных организаций. Участникам был продемонстрирован видеоролик, посвященный 120-летию первой коллективной трудовой договоренности на Востоке — «Мазутной конституции». Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что смягчение последствий изменения климата и снижение его воздействия возможно только благодаря совместным усилиям. Он рассказал о принимаемых в стране мерах, направленных на адаптацию рынка труда к вызовам периода перехода к зеленой экономике, а также о шагах по укреплению системы социальной защиты. Министр отметил, что для повышения качества государственных социальных услуг министерство активно внедряет цифровые решения и использует преимущества искусственного интеллекта, что позволило цифровизировать более 90 процентов из 160 предоставляемых услуг. Он также подчеркнул значимость электронного портала e-sosial, подсистемы «Труд и занятость» и других цифровых инструментов, которые обеспечивают успешную социальную трансформацию и делают систему социальной защиты более гибкой и устойчивой. По словам министра, за последние шесть лет в Азербайджане были реализованы четыре пакета социальных реформ, охватившие четыре миллиона человек. За этот период было трудоустроено 624 тысячи безработных и лиц, ищущих работу, 35 тысяч человек прошли профессиональную подготовку, более 2 700 человек стали участниками программы совместного финансирования заработных плат, а 92 тысячи человек были вовлечены в программу самозанятости.

Сахиль Бабаев отметил, что для социально-экономического развития, формирования инклюзивного общества и построения экологически чистого будущего необходимы сотрудничество, взаимопонимание и совместные усилия. Выступили также помощник генерального секретаря Программы развития ООН и директор Бюро политики и программной поддержки Маркос Нето, региональный директор МОТ по Европе и Центральной Азии Беате Андрес, заместитель исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН и сопредседатель Коалиции ООН по вопросам окружающей среды и изменения климата в Европе и Центральной Азии Дмитрий Мариясин, заместитель генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Эрик Манзи и вице-президент Международной организации работодателей по странам Азии Соня Джанах. Они подчеркнули важность развития зеленых рабочих мест и активизации деятельности в этом направлении для перехода к зеленой экономике.