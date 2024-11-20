Революция в Абхазии: война кланов за деньги России
Хотя массовые протесты, которые уже окрестили «мандариновой революцией», начавшиеся в контролируемом Россией сепаратистском регионе Абхазия, и привели к вынужденной отставке «президента» Аслана Бжании, Москва отнеслась к данному событию весьма спокойно.
Российские власти формально выразили обеспокоенность происходящим, но при этом не стали открыто поддерживать Бжанию, проявив своего рода толерантность к силам, которые его свергли.
По мнению аналитиков, сдержанная реакция Кремля, который обычно агрессивно реагирует на массовые протесты против лояльных Москве режимов на постсоветском пространстве, объясняется железным контролем России над ситуацией в Абхазии. Эти события, судя по всему, не представляют серьезной угрозы для российского влияния в сепаратистском регионе.
Аслан Бжания, который «подал в отставку» и покинул Абхазию, в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что не знает, каким будет будущее отношений с Россией. По его словам, это будет зависеть от результатов внеочередных «выборов», назначенных на февраль. Он также отметил, что планирует участвовать в этих выборах и уже начал формировать избирательный штаб совместно с «премьер-министром», который также ушел в отставку.
Бжания добавил, что пока неясно, какое будущее ожидает документ — инвестиционное соглашение с Россией, которое стало причиной протестов и его отставки.
«Мне сейчас сложно говорить, что будет дальше с инвестиционным соглашением, потому что это уже выходит за рамки моей компетенции. Но я уверен, что это соглашение нужно прежде всего абхазскому государству и его гражданам, поскольку оно несет в себе большое количество возможностей для развития экономики, укрепления обороноспособности и решения социальных проблем Абхазии», — заявил Бжания.
Бывший «президент» также отметил, что после последних событий трудно предсказать, как будут развиваться отношения с Россией. Однако, по его словам, судьба Абхазии зависит от союзничества с Москвой.
«Я вижу будущее отношений в рамках союзничества и братства с Россией. В нынешнем мире, полном угроз и опасностей, нам было бы очень трудно выживать без этого. Я намерен воплощать эти взгляды в жизнь», — заявил Бжания, выражая надежду вернуться к власти при поддержке Москвы.
Дмитрий Солонников, российский политтехнолог и директор Института современного государственного развития, в свою очередь, считает, что последние события в Абхазии — это скорее не протесты против соглашения с Россией, а использование его в качестве повода. Мол, Бжанию «грамотно использовали для того, чтобы ситуацию в Абхазии взорвать».
«С другой стороны, Абхазия много лет существовала за счет помощи России. Прекрасная тема: Россия что-то должна, Россия что-то делает, а гордый абхазский народ никому ничего не должен и может ничего не обещать и ничего не подписывать. Если так было много лет — пусть так продолжается и дальше, вот это тот менталитет, из которого взошли идеи этого протеста», — сказал Солонников в интервью одному из российских интернет-ресурсов.
По его словам, в Абхазии идет борьба между кланами за контроль над финансами, поступающими из России.
«Абхазия сильно расколота на различные кланы и центры влияния. Единого общенационального лидера там нет, соответственно, и четкой вертикали власти тоже. Экономика и промышленное производство в Абхазии значительно деградировали, общество стало полностью патриархальным, живущим по соответствующим законам. В таких условиях лидеры кланов зачастую играют более важную роль, чем официальные представители государственной власти», — отметил политтехнолог.
Солонников считает, что борьба кланов в Абхазии сама по себе не создает дополнительных проблем для России. Однако если новая власть не обеспечит необходимых уступок и не создаст условий для российских инвестиций, Москва может резко сократить финансирование региона. Это приведет к еще большей деградации внутри Абхазии.
«Это может спровоцировать гражданскую войну, войну кланов на территории Абхазии», — добавил он.
По мнению эксперта, такая ситуация может создать возможности для вмешательства со стороны Грузии.
«Но будет ли это положительным для самой Грузии — вопрос спорный. Россия не сможет остаться в стороне», — заявил Солонников.
Политтехнолог также отметил, что без поддержки России Абхазия «не сможет существовать как независимое образование и станет частью Грузии». Абхазы категорически этого не хотят, поэтому для них наиболее приемлемым вариантом остается строить отношения с Россией на условиях, которые диктует Москва.