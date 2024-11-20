Революция в Абхазии: война кланов за деньги России

Хотя массовые протесты, которые уже окрестили «мандариновой революцией», начавшиеся в контролируемом Россией сепаратистском регионе Абхазия, и привели к вынужденной отставке «президента» Аслана Бжании, Москва отнеслась к данному событию весьма спокойно. Российские власти формально выразили обеспокоенность происходящим, но при этом не стали открыто поддерживать Бжанию, проявив своего рода толерантность к силам, которые его свергли. По мнению аналитиков, сдержанная реакция Кремля, который обычно агрессивно реагирует на массовые протесты против лояльных Москве режимов на постсоветском пространстве, объясняется железным контролем России над ситуацией в Абхазии. Эти события, судя по всему, не представляют серьезной угрозы для российского влияния в сепаратистском регионе.

Аслан Бжания, который «подал в отставку» и покинул Абхазию, в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что не знает, каким будет будущее отношений с Россией. По его словам, это будет зависеть от результатов внеочередных «выборов», назначенных на февраль. Он также отметил, что планирует участвовать в этих выборах и уже начал формировать избирательный штаб совместно с «премьер-министром», который также ушел в отставку. Бжания добавил, что пока неясно, какое будущее ожидает документ — инвестиционное соглашение с Россией, которое стало причиной протестов и его отставки. «Мне сейчас сложно говорить, что будет дальше с инвестиционным соглашением, потому что это уже выходит за рамки моей компетенции. Но я уверен, что это соглашение нужно прежде всего абхазскому государству и его гражданам, поскольку оно несет в себе большое количество возможностей для развития экономики, укрепления обороноспособности и решения социальных проблем Абхазии», — заявил Бжания. Бывший «президент» также отметил, что после последних событий трудно предсказать, как будут развиваться отношения с Россией. Однако, по его словам, судьба Абхазии зависит от союзничества с Москвой. «Я вижу будущее отношений в рамках союзничества и братства с Россией. В нынешнем мире, полном угроз и опасностей, нам было бы очень трудно выживать без этого. Я намерен воплощать эти взгляды в жизнь», — заявил Бжания, выражая надежду вернуться к власти при поддержке Москвы.