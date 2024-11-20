Российские и белорусские пловцы возвращаются на международную арену

Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду. Об этом сообщает пресс-служба World Aquatics.

Ранее россияне и белорусы могли быть допущены к соревнованиям только в индивидуальных дисциплинах.

В сентябре 2023 года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе.