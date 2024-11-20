Более 300 зарядных устройств для электромобилей в Азербайджане

В десятый день COP29 в рамках дня «Урбанизация/Транспорт/Туризм» в Голубой зоне состоялся высокоуровневый круглый стол, организованный Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Главный советник отдела экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджана Гюльназ Джавадова, в своем выступлении особо подчеркнув роль экологически чистых и безопасных транспортных средств, направленных на сокращение углеродного следа, проинформировала о проводимых в Азербайджане реформах в этой сфере.