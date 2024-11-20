Более 300 зарядных устройств для электромобилей в Азербайджане
В десятый день COP29 в рамках дня «Урбанизация/Транспорт/Туризм» в Голубой зоне состоялся высокоуровневый круглый стол, организованный Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Главный советник отдела экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджана Гюльназ Джавадова, в своем выступлении особо подчеркнув роль экологически чистых и безопасных транспортных средств, направленных на сокращение углеродного следа, проинформировала о проводимых в Азербайджане реформах в этой сфере.
В ходе презентации «Проделанная работа и достигнутые результаты по стимулированию оборота экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры» было отмечено, что доля импортируемых электрических транспортных средств выросла с 0,19% в 2021 году до 3,5% в 2023 году.
Была подчеркнута важность мероприятий, проводимых ОАО «Азеришыг» в сфере развития инфраструктуры зарядки электромобилей, а также работы Единой платформы электрозарядки. Отмечено, что благодаря усилиям «Азеришыг», других государственных организаций и частного сектора установлено более 300 зарядных устройств для электромобилей.
В презентации было отмечено, что в Азербайджане планируется продолжить комплекс мер, направленных на повышение уровня использования и интереса к экологически чистым и безопасным транспортным средствам.