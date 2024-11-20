USD 1.7000
EUR 1.8007
RUB 1.7043
Подписаться на уведомления
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Новость дня
Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Более 300 зарядных устройств для электромобилей в Азербайджане

благодаря и «Азеришыг»
20 ноября 2024, 23:59 752

В десятый день COP29 в рамках дня «Урбанизация/Транспорт/Туризм» в Голубой зоне состоялся высокоуровневый круглый стол, организованный Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Главный советник отдела экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджана Гюльназ Джавадова, в своем выступлении особо подчеркнув роль экологически чистых и безопасных транспортных средств, направленных на сокращение углеродного следа, проинформировала о проводимых в Азербайджане реформах в этой сфере.

В ходе презентации «Проделанная работа и достигнутые результаты по стимулированию оборота экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры» было отмечено, что доля импортируемых электрических транспортных средств выросла с 0,19% в 2021 году до 3,5% в 2023 году.

Была подчеркнута важность мероприятий, проводимых ОАО «Азеришыг» в сфере развития инфраструктуры зарядки электромобилей, а также работы Единой платформы электрозарядки. Отмечено, что благодаря усилиям «Азеришыг», других государственных организаций и частного сектора установлено более 300 зарядных устройств для электромобилей.

В презентации было отмечено, что в Азербайджане планируется продолжить комплекс мер, направленных на повышение уровня использования и интереса к экологически чистым и безопасным транспортным средствам.

Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
20 ноября 2024, 23:04 1749
Революция в Абхазии: война кланов за деньги России
Революция в Абхазии: война кланов за деньги России наш обзор
20 ноября 2024, 23:43 1284
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана
20 ноября 2024, 21:33 5181
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
20 ноября 2024, 15:40 9672
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван»
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван» видео
20 ноября 2024, 22:44 3595
Россия может атаковать посольства стран Запада
Россия может атаковать посольства стран Запада
20 ноября 2024, 20:58 4546
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции новость дополнена
20 ноября 2024, 15:11 7843
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
20 ноября 2024, 13:46 6892
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
20 ноября 2024, 10:46 6839
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
20 ноября 2024, 20:08 3321
Два важных опровержения Анкары
Два важных опровержения Анкары горячая тема, все еще актуально
20 ноября 2024, 09:11 8887

ЭТО ВАЖНО

Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
20 ноября 2024, 23:04 1749
Революция в Абхазии: война кланов за деньги России
Революция в Абхазии: война кланов за деньги России наш обзор
20 ноября 2024, 23:43 1284
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана
20 ноября 2024, 21:33 5181
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
20 ноября 2024, 15:40 9672
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван»
Депутат Сиявуш Новрузов: «Люди покидают Нахчыван» видео
20 ноября 2024, 22:44 3595
Россия может атаковать посольства стран Запада
Россия может атаковать посольства стран Запада
20 ноября 2024, 20:58 4546
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции
Азербайджан вызвал на ковер посла Франции новость дополнена
20 ноября 2024, 15:11 7843
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории
20 ноября 2024, 13:46 6892
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее
Выбор «смертономики» России: кирпич по голове или в омут с гирей на шее наша аналитика
20 ноября 2024, 10:46 6839
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
В России сливочное масло дорожает как на дрожжах
20 ноября 2024, 20:08 3321
Два важных опровержения Анкары
Два важных опровержения Анкары горячая тема, все еще актуально
20 ноября 2024, 09:11 8887
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться