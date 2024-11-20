Готовится вторжение в Беларусь

Уточняется, что для захвата Запад определил четыре территории на юго-западе республики на стыке границ Беларуси, Украины и Польши. Речь идет о Кобринском районе и Полесье.

"Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК ("Белорусский добровольческий корпус", участвующий в войне в Украине на стороне ВСУ), другие формирования и "хоругви" из Польши и Литвы", — говорится в сообщении.

План оппозиции и западных кураторов по захвату Беларуси предполагает проникновение в юго-западные регионы республики вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины, передает белорусский правительственный телеканал ОНТ.

В то же время начнут действовать прозападные ячейки внутри страны. Отмечается, что подготовкой боевиков из числа белорусской оппозиции занимаются польские спецслужбы. Согласно показанному в эфире телеканала сюжету, "официальная Варшава и сейчас видит Беларусь как свои земли".

"Иностранные спецслужбы используют настрой беглых оппозиционеров и диаспор, там активно создают "хоругви". Инструкторы — иностранные наемники — обучают, оружие и снаряжение — с Украины. Полный боевой курс, для тренировок созданы все условия", — говорится в фильме.

В Польше "хоругвями" занимается "Паспалитае рушанне" — группировка, признанная Минском экстремистской. При этом базы и тренировочные лагеря созданы во Вроцлаве, Варшаве, Белостоке, Гданьске, Лодзе, Кракове и Познани.

Как сообщил начальник следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек, Польшу проинформировали о подготовке боевиков на ее территории по линии противодействия международному терроризму. Однако затем эти ячейки лишь усилили меры конспирации — местные власти порекомендовали им легализоваться под видом страйкбольных клубов, а также ограничить распространение агитационной информации.

Исходя из плана Запада, первыми вторгнутся вооруженные националисты, "накаченные алкоголем и наркотиками и готовые убивать". За ними следом пойдут иностранные наемники, отметил телеканал.

"Когда завяжутся бои, когда подтянутся силы НАТО — спасать демократию, права и свободы — все. Третья мировая война", — говорится в расследовании.

Отмечается также, что оппозиция и ее зарубежные кураторы при попытке захвата Беларуси хотят применять тактику ВСУ в Брянской и Курской областях. Речь идет о принципе "ударил и убежал". Причем Запад не волнует, сколько мирных людей при этом погибнет, потому что "боевики — это животные, зверье без принципов, их задача убивать всех без разбору", резюмируется в сюжете.