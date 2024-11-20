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Удар британскими ракетами по объекту Путина?
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Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Россия потратила более $18 млрд на воздушные удары по Украине

00:19 890

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия выпустила по ее территории более 10 тысяч ракет различных типов и свыше 13 тысяч беспилотников. По подсчетам «Радио Свобода», общая стоимость боеприпасов, израсходованных на разрушение соседнего государства, превысила 18 миллиардов долларов.

Эти оценки основаны на открытых данных и мнениях экспертов. Однако, как подчеркивает издание, значительная часть информации об атаках засекречена, что может означать, что реальные затраты на ракетные и беспилотные удары еще выше.

К февралю 2024 года совокупные расходы России на оснащение, содержание и развертывание войск для военной агрессии против Украины составили около 211 миллиардов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на данные Пентагона.

Помимо этого, в 2024–2027 годах Москва планирует направить 1,3 триллиона рублей на восстановление оккупированных территорий Украины, разрушенных российской армией, следует из проекта федерального бюджета. Для сравнения, эта сумма в 22 раза превышает расходы на развитие Северного Кавказа за тот же период.

В проекте бюджета на 2025 год особенно выделяется статья «национальная оборона», расходы на которую достигнут рекордных 13,2 трлн рублей. Это на 22% больше, чем в 2024 году, и почти вдвое превышает уровень 2023 года. Военные затраты составят 6,3% ВВП и займут 32,5% всех бюджетных расходов — уровень, невиданный со времен СССР.

Одновременно с увеличением затрат на войну в проекте бюджета на 2025 год заложено существенное повышение коммунальных тарифов. Так, электроэнергия подорожает на 12,6%, газ — на 10,3%, а совокупные платежи за коммунальные услуги вырастут на 11,9%. Это вдвое превышает первоначально запланированный уровень индексации. Дополнительно в следующем году на 11,6% увеличатся тарифы на пассажирские перевозки по железным дорогам.

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