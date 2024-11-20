Россия потратила более $18 млрд на воздушные удары по Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия выпустила по ее территории более 10 тысяч ракет различных типов и свыше 13 тысяч беспилотников. По подсчетам «Радио Свобода», общая стоимость боеприпасов, израсходованных на разрушение соседнего государства, превысила 18 миллиардов долларов.

Эти оценки основаны на открытых данных и мнениях экспертов. Однако, как подчеркивает издание, значительная часть информации об атаках засекречена, что может означать, что реальные затраты на ракетные и беспилотные удары еще выше.

К февралю 2024 года совокупные расходы России на оснащение, содержание и развертывание войск для военной агрессии против Украины составили около 211 миллиардов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на данные Пентагона.