А сколько крылатых ракет Франция поставила Украине?

Официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан отказался раскрывать количество ракет большой дальности SCALP, поставленных Киеву.

Соответствующий вопрос ему был задан в рамках интервью на телеканале LCI.

"Очевидно, нам известно количество ракет SCALP, которые мы поставили украинцам. Я не могу назвать вам точное количество сейчас, но были поставки", - сказал он. Представитель МИД также ушел от ответа на вопрос по поводу того, поддерживает ли Париж удары этими ракетами по территории РФ, заявив лишь, что они были поставлены Украине, а Украина "имеет право на оборону".

Отметим, что Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатывается с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, в настоящее время производится MBDA.