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Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Новость дня
Удар британскими ракетами по объекту Путина?

А сколько крылатых ракет Франция поставила Украине?

00:45 353

Официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан отказался раскрывать количество ракет большой дальности SCALP, поставленных Киеву.

Соответствующий вопрос ему был задан в рамках интервью на телеканале LCI.

"Очевидно, нам известно количество ракет SCALP, которые мы поставили украинцам. Я не могу назвать вам точное количество сейчас, но были поставки", - сказал он. Представитель МИД также ушел от ответа на вопрос по поводу того, поддерживает ли Париж удары этими ракетами по территории РФ, заявив лишь, что они были поставлены Украине, а Украина "имеет право на оборону".

Отметим, что Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатывается с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, в настоящее время производится MBDA.

Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности
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