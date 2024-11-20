Посольство США закрыли, но американские дипломаты не уехали

Сотрудники посольства США в Киеве не покинули Украину, этого не требуется, несмотря на временную приостановку работы дипмиссии, заявил в среду на брифинге представитель госдепа Мэтью Миллер.

"Никто не покинул Украину из-за временной приостановки работы посольства", - отметил Миллер.

По словам представителя Госдепа, временное закрытие посольства США в Киеве обусловлено "возможной угрозой значительного российского удара по Киеву".

"Мы ожидаем, что посольство возобновит работу в обычном режиме завтра", - добавил Миллер.