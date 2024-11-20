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Убит известный гид и археолог Израиля

01:47 195

71-летний Зеэв Эрлих, незаконно доставленный в военную зону на юге Ливана, был убит огнем подразделений «Хезболлы». Об этом сообщил региональный совет Биньямин. 

Эрлих был известным гидом и экспертом по археологии Израиля.

Предполагается, что он попал в эту зону в связи с исследованиями в археологическом объекте на юге Ливана, вблизи которого действовали израильские военные.

Зеэв Эрлих
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